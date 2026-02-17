Эксперт ВШЭ Капелюшников сообщил, что повышать выплаты сотрудникам смогут компании, финансируемые государством

Если темпы роста экономики в текущем году продолжат снижаться, то большинство отраслей выбыло бы из «зарплатной гонки». Об этом URA.RU сообщил главный научный сотрудник ИМЭМО РАН и заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников.

Он отметил, что продолжат повышать зарплаты своим сотрудникам только те компании, которые получат финансирование от государства.

«Если показатели роста экономики будут хуже, чем в прошлом году, что, судя по прогнозам, вполне вероятно, активная зарплатная гонка прекратится», — сказал экономист.