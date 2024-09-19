Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Соколов: в доме должны быть молоток и отвертки PH2 и PZ

Каждому дому необходим минимальный набор инструментов, которые пригодятся в разных бытовых ситуациях. Так, обязательно должны быть гаечный ключ, молоток и отвертки PH2 и PZ, рассказал эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с «Известиями».

По его словам, также могут пригодиться плоскогубцы для захвата, сжатия и резки материалов, рулетка для точного измерения расстояний, дрель или перфоратор. Если нет возможности приобрести целый набор, можно купить многофункциональные инструменты, например, мультитул или реноватор.

Все инструменты лучше хранить в специальных ящиках или пластиковых контейнерах. В таком случае в доме всегда будет порядок, отметил Соколов.