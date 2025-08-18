Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Соколов сообщил об опасности поддельных электротоваров

Стремление сэкономить может привести к выбору неоригинальных товаров для дома. О рисках использования подделок рассказал эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, неоригинальные инструменты и техника часто производятся с нарушениями технологических норм и из дешевых материалов. Например, корпус бюджетной дрели может быть выполнен из хрупкого пластика, который при падении трескается и образует острые края.
Как пояснил Соколов, особенно опасны подделки среди электроинструментов, сварочного и садового оборудования. В этих категориях экономия способна привести к короткому замыканию, возгоранию или механической поломке.
