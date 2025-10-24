Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Соколов рекомендовал избегать покупок в сомнительных интернет-магазинах

С распространением онлайн-покупок растет и риск приобретения поддельных товаров, предупредил эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в интервью RT .

По его словам, при шопинге в Сети важно проверять рейтинг продавца, отзывы, контакты и наличие документов.

«Тревожный сигнал — слишком низкая цена. <...> Если стоимость товара значительно дешевле среднерыночной — это повод насторожиться», — отметил специалист.

Он добавил, что подделки часто внешне неотличимы от оригиналов, но имеют мелкие несоответствия в рисунках, цвете, шрифте. Он также призвал избегать покупок с рук и в сомнительных интернет-магазинах.