Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Соколов посоветовал обустроить терморазрыв для безопасности зоны мангала

Для безопасного обустройства мангальной зоны россиянам следует принять во внимание пять рекомендаций, включая использование терморазрыва. Об этом сообщил эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в интервью сайту «Газета.Ru» .

Специалист отметил, что при непредвиденных ситуациях не стоит использовать песок для тушения пламени. Первый совет — организовать терморазрыв, например, с помощью слоя керамзита или огнеупорного кирпича между мангалом и поверхностью, чтобы предотвратить растрескивание бетона и разлетание искр.

Второй совет — учитывать влияние ветра. Эксперт рекомендовал держать запас дров в металлическом ящике с плотной крышкой и избегать хранения дров рядом с мангалом. Также он подчеркнул необходимость ветрозащитной стенки или датчика ветра с сигнализацией.

Третий совет — разделение пространства мангальной зоны на участки с негорючей поверхностью вокруг мангала и свободной зоной вокруг. Мангал должен находиться на безопасном расстоянии от дома, забора или деревьев.

Четвертый совет — при непредвиденных ситуациях заливать угли водой и перемешивать, чтобы убедиться в их полном охлаждении. Пятый совет — создать полосу из крупного гравия вокруг мангала, чтобы предотвратить доступ детей и животных к огню, заключил Соколов.