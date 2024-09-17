Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Мешалкина: арочные теплицы отличаются хорошей циркуляцией воздуха

Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина перечислила плюсы и минусы разных видов теплиц. Об этом сообщили «Известия».
По словам специалиста, арочные парники отличаются хорошей циркуляцией воздуха и высокой степенью защиты от осадков. Однако такой вариант предполагает сложности в организации пространства для высоких растений.
Прямостенные теплицы ценятся благодаря максимуму полезной площади, однако требуют усиленной фиксации. Каплевидные не задерживают осадки, но хуже обеспечивают потоки воздуха, добавила Мешалкина.
Денис Буцаев и Игорь Артамонов обсудили развитие инфраструктуры в Липецкой области
Последний шанс. Зеленский решится на безумный шаг ради помощи НАТО
Директора парка «Патриот» выпустили из СИЗО
Квир-блогер из Петербурга признался в убийстве активиста и показывал его тело в соцсетях
Более трех тысяч авто эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
Анна Кротова наградила грамотами почетных жителей Лобни в День города
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте