Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Мешалкина: арочные теплицы отличаются хорошей циркуляцией воздуха

Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина перечислила плюсы и минусы разных видов теплиц. Об этом сообщили «Известия».

По словам специалиста, арочные парники отличаются хорошей циркуляцией воздуха и высокой степенью защиты от осадков. Однако такой вариант предполагает сложности в организации пространства для высоких растений.

Прямостенные теплицы ценятся благодаря максимуму полезной площади, однако требуют усиленной фиксации. Каплевидные не задерживают осадки, но хуже обеспечивают потоки воздуха, добавила Мешалкина.

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