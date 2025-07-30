Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Чихринова посоветовала брать в поход складную пилу по металлу

Поход в лес требует тщательной подготовки. Эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова в разговоре с «Газетой.Ru» поделилась советами, которые помогут сделать пребывание на природе комфортным и безопасным.

Как отметила специалист, пропитанные парафином сухие салфетки помогут разжечь костер даже при влажной погоде. Также она рекомендовала взять с собой зубную нить, которая пригодится для ремонта снаряжения или ловли рыбы.

Среди необычных предметов, которые стоит взять в поход, эксперт выделила медную губку для мытья посуды, косметический карандаш для глаз и пустые баночки из-под таблеток. Они помогут справиться с разными задачами в походных условиях.

Для перекуса Чихринова рекомендовала взять грильяж в вакуумной упаковке. Из посуды удобным вариантом будет силиконовый складной стакан.

Не стоит забывать о складной пиле по металлу, которая заменит топор и поможет заточить нож. А чтобы избежать мозолей, собеседница посоветовала использовать спрей от потливости ног.