Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Чашина назвала температуру +20 градусов оптимальной для помещения

Температура в диапазоне 20-22 градусов выше нуля является идеальной для помещения. Об этом изданию Life рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина.

По ее словам, температура воздуха оказывает большое влияние на самочувствие человека. Комфортная температура положительно отражается на внимательности и продуктивности, написал RT.

Для кухни, например, идеальной считается температура в 19-21 градусов выше нуля, поскольку там исходит дополнительное тепло от плиты. В остальных помещениях она должна быть чуть выше указанных параметров. Для ванной комнаты идеальной считается температура в +26 градусов, сказала эксперт.

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