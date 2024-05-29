Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Чашина назвала температуру +20 градусов оптимальной для помещения

Температура в диапазоне 20-22 градусов выше нуля является идеальной для помещения. Об этом изданию Life рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина.
По ее словам, температура воздуха оказывает большое влияние на самочувствие человека. Комфортная температура положительно отражается на внимательности и продуктивности, написал RT.
Для кухни, например, идеальной считается температура в 19-21 градусов выше нуля, поскольку там исходит дополнительное тепло от плиты. В остальных помещениях она должна быть чуть выше указанных параметров. Для ванной комнаты идеальной считается температура в +26 градусов, сказала эксперт.