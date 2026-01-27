Эксперт Воронин рассказал, что мошенники стали создавать фейковые рабочие чаты для обмана россиян

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин в беседе с RT предупредил о распространенной схеме обмана с использованием имитации рабочих чатов.

По словам эксперта, мошенники создают фейковые чаты, используя украденную информацию и фотографии коллег из открытых источников. В таких чатах жертвам приходит задание от «руководителя» зарегистрироваться на определенной платформе или сайте, для чего требуется отправить код из СМС.

«Но в итоге боты отправляют "нужные" коды и советуют жертве сделать то же самое», — отметил специалист.

Особенно опасна эта схема в крупных компаниях, где жертве сложно проверить, настоящие ли люди в чате. Воронин рекомендовал при добавлении в новый рабочий чат проверять информацию через другие каналы связи — телефонный разговор или личную встречу.