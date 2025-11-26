Эксперт Волынец поддержала идею создания курсов будущих родителей для студентов

Министерство науки и высшего образования планирует запустить в 2026 году курсы Школы будущих родителей для студентов вузов. Программа призвана повысить интерес молодежи к семейным ценностям и научить необходимым бытовым навыкам. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в разговоре с ИА НСН одобрила идею, подчеркнув важность добровольного участия и современного подхода к обучению.