Эксперт Волынец поддержала идею создания курсов будущих родителей для студентов
Министерство науки и высшего образования планирует запустить в 2026 году курсы Школы будущих родителей для студентов вузов. Программа призвана повысить интерес молодежи к семейным ценностям и научить необходимым бытовым навыкам. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в разговоре с ИА НСН одобрила идею, подчеркнув важность добровольного участия и современного подхода к обучению.
Она отметила, что программа должна учитывать современные реалии и активно использовать онлайн-ресурсы, позволяя будущим родителям получать полезную информацию удобным способом. Важно избегать принуждения, так как обязательные мероприятия часто вызывают негативную реакцию.
Помимо образовательных курсов, Волынец предложила усилить государственную поддержку молодых семей, включая материальные меры, что позволит создать положительный имидж семейного образа жизни.