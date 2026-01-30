Эксперт «ВМТ Консалт» Лукинова усомнилась в реальности пересчета отпускных дней

Депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий и группа других парламентариев предложили законопроект, который исключает выходные дни из расчета ежегодного оплачиваемого отпуска. По мнению лидера партии, нынешняя система, при которой выходные включаются в отпуск, несправедлива и сокращает время отдыха работников. Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова рассказала «Известиям» , что с юридической точки зрения такая поправка создаст множество проблем.

«С юридической точки зрения такая поправка создаст множество проблем. Сейчас в Трудовом кодексе отпуск считается сплошным периодом — в него входят и рабочие, и выходные дни (кроме государственных праздников)», — отметила эксперт.

По словам специалиста, изменение этого принципа потребует переработки целого ряда правил: как считается стаж для отпуска, как составляются графики, как выплачиваются отпускные и компенсации при увольнении. Без полной переработки этих норм возникнет путаница, которая приведет к увеличению конфликтов и судебных разбирательств.