Эксперт Власов: система звезд неуместна при оценке частных медучреждений

Частные и государственные медицинские учреждения работают по единым стандартам медицинской помощи, оцениваемым специальной системой. Использование звезд для оценки медицинских клиник неуместно, поскольку качество услуг контролируется установленными законом элементами, включая клинические рекомендации и стандарты. Об этом заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в беседе с ИА НСН .

Специалист добавил, что жалобы на частные и государственные клиники поступают примерно в равной степени, подчеркнув, что пациенты частных клиник платят преимущественно за уровень сервиса, а не за особенности медицинского обслуживания.