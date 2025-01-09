Эксперт Власов: система звезд неуместна при оценке частных медучреждений

Частные и государственные медицинские учреждения работают по единым стандартам медицинской помощи, оцениваемым специальной системой. Использование звезд для оценки медицинских клиник неуместно, поскольку качество услуг контролируется установленными законом элементами, включая клинические рекомендации и стандарты. Об этом заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в беседе с ИА НСН.
Специалист добавил, что жалобы на частные и государственные клиники поступают примерно в равной степени, подчеркнув, что пациенты частных клиник платят преимущественно за уровень сервиса, а не за особенности медицинского обслуживания.
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