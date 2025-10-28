Эксперт Викторов призвал не ждать снижения цен на качественную красную икру

Основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов сообщил в эфире ИА НСН , что практически вся икра на российских прилавках имеет маркировку, подтверждающую ее качество. По его словам, цены на такую продукцию вряд ли значительно снизятся.

По словам специалиста, раньше существовал белый и серый рынок продажи икры. С этого года фактически остался один рынок — легальный. Теперь продавать икру без обязательной маркировки очень сложно.

«У нас икры предостаточно, на внутреннем рынке ее будет много, однако я не думаю, что цены пойдут вниз. Цены могут снизиться на ту икру, у которой есть проблемы с качеством. Но на икру, в которой все четко, — и вкус, и соленость, и нет никаких посторонних привкусов — цена падать не будет», — подчеркнул Викторов.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью «России 24» заявил, что к концу года цены на красную икру упадут. Он подчеркнул: «Икры в стране достаточно, чтобы насытить внутренний рынок». Викторов также отметил, что после Нового года возможно снижение цен на икру.