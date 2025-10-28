Эксперт Викторов призвал не ждать снижения цен на качественную красную икру
Основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов сообщил в эфире ИА НСН, что практически вся икра на российских прилавках имеет маркировку, подтверждающую ее качество. По его словам, цены на такую продукцию вряд ли значительно снизятся.
По словам специалиста, раньше существовал белый и серый рынок продажи икры. С этого года фактически остался один рынок — легальный. Теперь продавать икру без обязательной маркировки очень сложно.
«У нас икры предостаточно, на внутреннем рынке ее будет много, однако я не думаю, что цены пойдут вниз. Цены могут снизиться на ту икру, у которой есть проблемы с качеством. Но на икру, в которой все четко, — и вкус, и соленость, и нет никаких посторонних привкусов — цена падать не будет», — подчеркнул Викторов.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью «России 24» заявил, что к концу года цены на красную икру упадут. Он подчеркнул: «Икры в стране достаточно, чтобы насытить внутренний рынок». Викторов также отметил, что после Нового года возможно снижение цен на икру.