Эксперт Вехов: с 2025 года банки обязаны возвращать похищенные аферистами деньги

Если мошенники получили доступ к вашим данным, необходимо срочно заблокировать все платежные средства, привязанные к взломанному сервису, и уведомить его службу безопасности. Об этом рассказал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в интервью радио Sputnik .

По словам специалиста, если ответ от службы безопасности не приходит, можно обратиться на сайт Роскомнадзора с соответствующим заявлением для блокировки взломанных ресурсов.

Эксперт также подчеркнул, что по некоторым банкам есть возможность вернуть украденные средства. Так, с января 2025 года вступили в действие новые поправки в закон «О национальной платежной системе».

Теперь банки обязаны вернуть похищенную мошенниками денежную сумму и самим проводить расследование, взаимодействовать с правоохранительными органами. Однако, если банк докажет, что это произошло по вине пользователя, то есть не выполнены были минимальные требования по защите персональных данных, в возвращении средств будет отказано, заключил Вехов.