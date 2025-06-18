Эксперт в сфере ЖКХ Сергеев не увидел необходимости в изменении даты оплаты ЖКУ

В парламенте предложили сдвинуть последний день для оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10 на 15 число каждого месяца. О том, насколько полезной может быть такая мера, рассказал специалист по урегулированию конфликтов в сфере ЖКХ Сергей Сергеев. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Предложение законодателей также включает изменение срока для выдачи платежных документов: с «до первого числа месяца» на «до пятого числа». По мнению Сергеева, такие изменения вряд ли существенно повлияют на деятельность управляющих компаний.

«Что касается смещения сроков оплаты на пять дней, то я не думаю, что именно в дате платежа была какая-то большая проблема», — отметил эксперт.

Парламентарии обосновали свою инициативу тем, что зарплата у многих граждан поступает на счет как раз в период с 12 по 15 число. Именно это обстоятельство стало причиной для предложения по изменению сроков оплаты.

Однако, как подчеркнул Сергеев, пени за просрочку по коммунальным платежам начисляются только после 31 дня задержки. «Они начинают считаться не сразу после того, как человек не успел внести платеж 10 числа, а через целый месяц», — обратил внимание специалист.