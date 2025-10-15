Эксперт в сфере налогов Малкова подчеркнула удобство режимов самозанятости и ИП

Эксперт в области налогообложения и правовой защиты бизнеса Ольга Малкова в беседе с ИА НСН подчеркнула удобство режимов самозанятости и индивидуального предпринимательства для различных категорий работников.

По ее словам, самозанятость идеально подходит специалистам, оказывающим услуги, поскольку освобождает их от необходимости сдавать сложную отчетность. Достаточно нажатия кнопки для уплаты налога в размере 4%, что значительно упрощает ведение налогового учета.

Большая часть самозанятых — это мастера по ремонту, косметологи, визажисты, парикмахеры и другие представители сферы услуг. Простота налоговой системы сделала этот режим привлекательным для многих специалистов, которые предпочли легализовать свою деятельность.

Вместе с тем, эксперт выразила обеспокоенность планируемыми изменениями налоговых режимов. Ранее сообщалось, что эксперимент с самозанятыми гражданами планируется завершить к 2028 году, а статус индивидуальных предпринимателей может быть упразднен к началу 2030-х годов. Малкова отметила, что для большого числа людей такие изменения могут стать серьезной проблемой, так как многие предприниматели построили свой бизнес именно на этих формах ведения деятельности.