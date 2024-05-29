Эксперт в сфере логистики Властопуло предрек рост цен до 20% на посылки из Китая

Импорт из Китая в марте–апреле упал на 15% из-за возникших проблем с платежами. Если растущие расходы переложат на потребителя, цены на посылки из Китая могут вырасти до 20%, сообщил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, на фоне этого количество посылок начнет снижаться. Все издержки все равно будут переложены на конечного потребителя.

При этом для так называемых перекупов тяжелые времена пока не настанут, поскольку в России спрос значительно превышает предложение по многим секторам, отметил Властопуло.

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