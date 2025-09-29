Эксперт в сфере девелопмента Богатов сообщил, что удешевление ипотечного кредита на каждый процент прибавляет 5% продаж

Эксперт в сфере девелопмента Иван Богатов в интервью радио Sputnik отметил, что снижение стоимости ипотечного кредита на один процентный пункт может привести к увеличению продаж на 5%.

В 2025 году Банк России трижды снижал ключевую ставку, но даже это не помогло бизнесу вернуть былую прибыль. Эксперты в сфере девелопмента утверждают, что текущие ставки кредитов негативно влияют на экономику девелоперских проектов.

По словам Ивана Богатова, на решение ЦБ по ставке влияют два основных фактора: состояние дел в экономике и реальная ситуация с инфляцией.

«ЦБ отвечает за показатели инфляции, для достижения целей в этой части ЦБ должен проводить жесткую денежно-кредитную политику», — отметил он.

Иван Богатов считает, что снижение стоимости кредита до 10–12% для бизнеса и ипотечного заемщика может оживить все замороженные проекты и удвоить продажи жилья в комфорт-классе.