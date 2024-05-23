Эксперт в сфере авиации Горбачев: использование Wi-Fi в самолете чревато лишними помехами

Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным в 2028 году. Такое нововведение пагубно отразится на безопасности полетов и будет чревато лишними помехами, сообщил ИА НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев.

По словам эксперта, если все пассажиры начнут одновременно заходить в Сеть по своим делам, это может стать причиной всевозможных неисправностей, в том числе с системой навигации.

Безопасно будет посмотреть какой-либо фильм, однако звонки по телефону и сообщения в мессенджерах в полете недопустимы, отметил Горбачев.