Эксперт в области ИИ: сегодня содержать штат специалистов дешевле, чем использовать нейросети | 360°

Общество 07 мая 2024, 12:27 Эксперт в области ИИ: сегодня содержать штат специалистов дешевле, чем использовать нейросети

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Представители некоторых профессий в ближайшее время могут лишиться работы из-за внедрения искусственного интеллекта. При этом сегодня содержать штат специалистов дешевле, чем использовать нейросети, сообщил ИА НСН эксперт в области создания продуктов ИИ Родион Кадыров.

По его словам, экономически это пока нецелесообразно, поскольку необходимое оборудование стоит дорого. Для оптимизации задач подобного характера потребуется несколько лет, поэтому массовая замена людей искусственным интеллектом пока еще не грозит.

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При этом Кадыров отметил, что нейросети не смогут полностью заменить работников творческих профессий.