Эксперт Ушаков: инвесторы все чаще используют рассрочку для вложений в недвижимость

Недвижимость остается одним из самых надежных инструментов для инвестиций, несмотря на экономическую турбулентность. Об этом заявил директор по продажам компании «Мангазея» Федор Ушаков в интервью «Известиям» .

Специалист отметил, что хотя рынок временно испытал отток инвесторов в пользу более быстрых, но рискованных вложений, такие как криптовалюта и акции, доверие к недвижимости сохраняется. Покупатели возвращаются, учитывая рост цен на жилье в Москве.

Популярностью пользуются объекты бизнес- и премиум-класса. Рассрочка становится популярным инструментом покупки квартир, позволяя инвесторам приобретать жилье без ипотеки, используя накопления, подчеркнул Ушаков.