Эксперт Тырин посоветовал застраховать квартиру перед сдачей в аренду

Сдача жилья в аренду остается популярным способом получения пассивного дохода. Рекомендациями по обеспечению безопасности арендованной недвижимости поделился директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин в интервью «Известиям» .

Специалист посоветовал перед сдачей жилья в аренду сделать ремонт, оставить необходимую мебель и технику, а также провести генеральную уборку. Особое внимание стоит уделить состоянию сантехники и электрики, особенно владельцам старого жилого фонда. Также рекомендуется застраховать квартиру.

Эксперт подчеркнул важность заключения договора аренды, который защитит обе стороны. Договор должен содержать сроки аренды, порядок оплаты, возможные запреты, условия расторжения и сумму залога. Важно учитывать налогообложение: при доходах менее 2,4 миллиона рублей в год владелец может оформить самозанятость через приложение «Мой налог», заключил Тырин.