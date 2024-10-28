Эксперт «Цифрового мира» Корнеев призвал обеспечить безопасность женщин в такси

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и другие сенаторы получили обращение с просьбой обеспечить безопасность женщин в такси. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Как рассказал эксперт «Цифрового мира» Валерий Корнеев, подобные происшествия, активно освещаемые в СМИ, стали следствием практики нового закона о такси.

«Неисполнимые требования закона привели к тому, что из агрегаторов такси ушли около миллиона самозанятых водителей, работающих на собственных автомобилях», — отметил специалист.

Он призвал скорректировать соответствующие правила. По мнению эксперта, данные меры окажут положительное влияние на общественную безопасность. Особенно актуально это для женщин и детей.