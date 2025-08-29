Эксперт ЦБ РФ Мамута рассказал о внедрении «сервиса второй руки» для борьбы с мошенничеством

В России активно борются с телефонным мошенничеством, и Центробанк внедряет новые меры. Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказал о новых инициативах, сообщил сайт KP.RU .

Как пояснил специалист, одной из ключевых мер станет «сервис второй руки», который позволит клиентам назначить доверенное лицо для подтверждения банковских операций. Если операция покажется необычной, помощник сможет отклонить ее или одобрить.

«С 1 сентября любой желающий сможет назначить родственника или близкого друга своим помощником. Для этого нужно связаться с банком, подписать соглашение, указать лицо, которому вы доверяете», — пояснил эксперт.

Также вводится период охлаждения при выдаче кредитов. Как пояснил Мамута, заемщик будет получать деньги не мгновенно, а через определенное время, что даст возможность отказаться от ненужных долгов.