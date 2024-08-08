Эксперт ЦБ Мизинов: отзывы в Сети помогут отличить реальное предложение на кастинг от скама

Новый вид мошенничества появился в России. Аферисты стали приглашать жертв на кастинг, а затем оформлять на них кредит. Как отличить реальное предложение от скама, рассказал эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов в беседе с Life .

Он предупредил, что на пробах все может выглядеть очень убедительно: идет съемка, присутствуют модели, есть какая-то аппаратура.

Не попасться в ловушку аферистов поможет изучение отзывов об агентстве в Сети, отметил Мизинов. По его словам, необходимо просмотреть комментарии за последние несколько лет. Кроме того, важно внимательно изучать любую документацию от организации.