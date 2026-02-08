Эксперт TROUVER Иши осоветовал постепенно приучать домашних питомцев к звуку пылесоса

Эксперт по уходу за животными Джин Иши рассказал Life.ru , как снизить стресс у домашних питомцев во время уборки пылесосом. Он посоветовал приучать собак и кошек к звуку устройства постепенно.

Для начала рекомендуется включать пылесос ненадолго и на расстоянии от питомца. Это поможет любимцу привыкнуть к звуку и вибрации, которые могут восприниматься как угроза, привел слова эксперта сайт NEWS.ru.

Также специалист отметил, что важно оставлять выключенный пылесос в доступном для питомца месте. Так у животного будет возможность ознакомиться с устройством в привычной обстановке.

При уборке пылесосом следует избегать резких движений и не направлять прибор в сторону питомца. Адаптация животного к девайсу может занять некоторое время, но регулярная и спокойная уборка поможет сформировать у собаки и кошки нейтральное отношение к пылесосу.