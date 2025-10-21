Эксперт ТПП Тарханова предложила ввести обязательную аккредитацию онлайн-курсов
Введение системы лицензирования онлайн-курсов в России позволит устранить недобросовестных игроков образовательного рынка. Такое мнение высказала зампредседателя экспертного совета по развитию проектов креативной экономики Торгово-промышленной палаты (ТПП) Мария Тарханова, сообщила «Парламентская газета».
По ее словам, многие представители инфобизнеса активно рекламируют наличие лицензий, размещая соответствующую информацию на главных страницах своих ресурсов. Тем не менее, сама лицензия часто выдается лишь на определенную сферу деятельности, тогда как предлагаемые образовательные продукты могут существенно отличаться от заявленного направления.
Кроме того, учебные программы нередко создаются поспешно и поверхностно, исходя преимущественно из текущих запросов рынка, что вызывает сомнения в их объективной ценности. Для устранения указанных недостатков Тарханова рекомендовала ввести обязательную государственную аккредитацию образовательных продуктов, что обеспечит защиту прав потребителей и поддержку добросовестных поставщиков образовательных услуг, добавила радиостанция Sputnik.