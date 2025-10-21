Эксперт ТПП Тарханова предложила ввести обязательную аккредитацию онлайн-курсов

По ее словам, многие представители инфобизнеса активно рекламируют наличие лицензий, размещая соответствующую информацию на главных страницах своих ресурсов. Тем не менее, сама лицензия часто выдается лишь на определенную сферу деятельности, тогда как предлагаемые образовательные продукты могут существенно отличаться от заявленного направления.

Кроме того, учебные программы нередко создаются поспешно и поверхностно, исходя преимущественно из текущих запросов рынка, что вызывает сомнения в их объективной ценности. Для устранения указанных недостатков Тарханова рекомендовала ввести обязательную государственную аккредитацию образовательных продуктов, что обеспечит защиту прав потребителей и поддержку добросовестных поставщиков образовательных услуг, добавила радиостанция Sputnik.