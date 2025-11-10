Эксперт ТПП Никитин напомнил о ежегодной индексации уже назначенных пенсий

Пенсия, которая уже назначена гражданину, каждый год индексируется государством в автоматическом режиме. Об этом напомнил эксперт Торгово-промышленной палаты России Анатолий Никитин в беседе с RT .

По его словам, с 2025 года мера поддержки стала распространяться и на работающих пенсионеров.

«Есть возможность дополнительно повлиять на сумму выплат. Например, обратиться в Социальный фонд России с заявлением о перерасчете. Необходимо предоставить документы о стаже или заработке, которые не были учтены ранее», — добавил специалист.

Никитин также отметил, что пенсию могут увеличить при достижении 80 лет, появлении иждивенцев или при наличии необходимого северного стажа. Если общий доход пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе, он имеет право оформить федеральную или региональную социальную доплату.