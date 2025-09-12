Эксперт топливного рынка Бунина допустила подорожание АИ-95 до 90 рублей

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в интервью « Ридусу » высказала мнение о возможном повышении цен на бензин АИ-95 до 90 рублей и выше.

По словам специалиста, такой исход вероятен, если Правительство РФ одобрит предложение Российского топливного союза отказаться от цели сдерживать рост цен на АЗС уровнем потребительской инфляции.

«Вероятно, РТС хочет включить корреляцию оптовых и розничных цен. Если оптовая цена повышается, то и для потребителя она тоже сразу будет повышаться», — отметила Бунина.

Она также добавила, что на конечную стоимость будут влиять различные факторы, в том числе оптовая цена. На взгляд эксперта, соответствующую инициативу вряд ли поддержат.