Эксперт T.Hunter Бедеров призвал носить смартфон во внутреннем кармане ближе к телу, чтобы сохранить заряд на холоде

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с RT разъяснил, почему зимой телефон может быстро терять заряд.

Основная причина — замедление химических реакций внутри батареи при низких температурах. По словам специалиста, при температуре ниже +10 градусов ионы лития двигаются медленнее, и батарее требуется больше «усилий», чтобы отдать заряд. Из-за этого телефон может неправильно интерпретировать уровень заряда.

Чтобы сохранить заряд, Бедеров рекомендует носить телефон во внутреннем кармане ближе к телу и использовать гарнитуру во время разговоров. Также стоит отключить ненужные функции, такие как Bluetooth и GPS.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что для литийионных аккумуляторов частая неглубокая подзарядка в течение дня предпочтительнее, чем полные циклы зарядки. Лучше поддерживать заряд в диапазоне от 20% до 90%, чтобы продлить срок службы батареи.