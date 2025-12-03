Эксперт Терентьев рекомендовал покупать алкоголь только в сетевых магазинах, чтобы избежать подделки

Легальный алкоголь имеет определенные «атрибуты». Как отличить качественный алкоголь от подделки, рассказал управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право» и эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев сайту NEWS.ru .

«Любая алкогольная продукция содержит этикетку, контрэтикетку, на которых видно, что за алкоголь, кем произведен, из чего произведен, содержит информацию о вреде употребления алкоголя. В большинстве случаев имеет федеральную специальную марку, данная продукция фиксируется в системе "Честный знак"», — пояснил Терентьев.

Отсутствие федеральной специальной марки, за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи, является признаком нелегального оборота алкогольной продукции. На пиве, сидре, пуаре и медовухе марки нет, но они имеют двухмерный матричный штрихкод (Data Matrix).

Терентьев рекомендовал покупать алкоголь только в сетевых магазинах — специализированных или продуктовых.