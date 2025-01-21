Эксперт Терентьев: инфраструктура маркировки импортного алкоголя полностью готова в РФ

Государство полностью готово к переносу маркировки импортного алкоголя на территорию России. Об этом заявил управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев в интервью «ФедералПресс» .

Эксперимент по маркировке импортного алкоголя на складах временного хранения проходил в РФ с 2021 года. До этого ввозить импортную алкогольную продукцию можно было только при нанесении Федеральной специальной марки на заводе-изготовителе или на складах в соседних странах.

«Риски увеличения нелегального алкоголя не оправдались, и было принято решение внести изменения в Федеральный закон № 171-ФЗ, разрешив маркировку импортного алкоголя в России», — рассказал эксперт.

За 2021–2024 годы в стране сформировалась инфраструктура для маркировки импортного алкоголя. Государство внимательно следило за ситуацией, анализируя нарушения и уровень нелегального оборота.