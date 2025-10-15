Эксперт SuperJob Захаров: есть очень разные причины, почему люди подрабатывают

Заместитель руководителя портала SuperJob Алексей Захаров и HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян поделились данными о том, что мотивирует россиян искать дополнительный заработок. Об этом написало ИА НСН .

Согласно исследованию SuperJob.ru, 23% россиян имеют подработку, а еще 52% хотели бы найти дополнительный источник дохода. При этом 25% опрошенных не заинтересованы в подработке. С ростом доходов увеличивается доля тех, кто имеет дополнительный заработок: среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей подработку имеют 17%, а среди тех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей — 23%.

«Есть очень разные причины, почему люди подрабатывают. Учитель, работающий полный день и которому денег не хватает, чтобы кормить семью, подрабатывает репетитором. Это подработка. А доктору наук всего хватает, кроме физической активности и по вечерам он разгружает ящики с помидорами в супермаркете», — пояснил Захаров.

По словам Мурадяна, подработка чаще есть у фотографов, преподавателей, маркетологов и юристов.