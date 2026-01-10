Эксперт SuperJob Захаров допустил, что кадровый дефицит останется навсегда

В настоящее время россияне соглашаются переходить на новую работу при увеличении зарплаты на 25-30%. Об этом рассказал основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров в беседе с ИА НСН .

По его словам, сегодня соискатели могут свободно выбирать лучшее предложение независимо от времени года. Раньше смена работы зависела от сезонных факторов, но теперь эта тенденция утратила свою актуальность.

«Пока рынок не перестанет быть рынком соискателя, количество людей уменьшается, демографическая ситуация такова, эта проблема никуда не денется от нас», — пояснил специалист.

Он обратил внимание на прогнозы, согласно которым население России сократится вдвое через полвека. В этой связи кадровый дефицит останется навсегда, сделал вывод Захаров.