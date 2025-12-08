Эксперт SuperJob Южалин счел логичным предложение с отменой испытательного срока для матерей

В России предложили упразднить испытательный период при трудоустройстве для матерей, имеющих детей в возрасте до трех лет. Инициативу прокомментировал директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин в беседе с ОТР .

Специалист назвал соответствующее предложение логичным.

«Потому что такие категории работников должны быть больше защищены от возможных нарушений их прав и потери работы», — отметил эксперт.

Он напомнил о специфике процедуры испытания, позволяющей руководству предприятия проще расторгнуть контракт с сотрудником. Для женщин с маленькими детьми увольнение таким способом представляет собой значительно большую угрозу благополучию, нежели для иных работников.