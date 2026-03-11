Эксперт SuperJob Южалин посоветовал заранее предупреждать работодателя о планах стать донором крови

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с RT разъяснил, что российское законодательство не обязывает работника заранее уведомлять работодателя о намерении сдать кровь в качестве донора.

Тем не менее, специалист посоветовал заранее предупреждать руководителя о подобных планах. Это позволит начальнику лучше спланировать трудовую деятельность в отсутствие сотрудника.

Однако, если сотрудник планирует выйти на работу в день сдачи крови, Трудовой кодекс России требует обязательного согласования с работодателем. Если тот не против, то работник может получить два выходных.