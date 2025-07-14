Эксперт Superjob Южалин поддержал перевод части проверок бизнеса в дистанционный формат

Директор департамента трудового права сервиса Superjob Александр Южалин поделился с ИА НСН мнением о предложении Министерства труда России перевести часть проверок бизнеса в дистанционный формат.

Данная инициатива направлена на упрощение бюрократических процедур и снижение административных издержек для компаний, относящихся к низко рискованной зоне деятельности, таких как торговля и консультационные услуги.

Южалин отметил, что практика удаленных инспекций уже применяется в ряде отраслей, где работодатели предоставляют необходимые документы и информацию электронным способом. Переход на цифровой формат позволяет сократить временные и финансовые затраты, связанные с проведением регулярных выездных проверок.

В то же время, юрист указал на потенциальные риски, связанные с ухудшением качества проверок и недостаточностью внимания к правам работников. Однако он выразил уверенность, что правильная организация процесса и эффективное использование цифровых технологий позволят сохранить надлежащий уровень контроля и защитить интересы сотрудников.