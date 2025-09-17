Эксперт Sunlight Сергеева посоветовала выбирать скромные серьги при объемных прическах

Выбор подходящих серег зависит от множества факторов, включая прическу. Советами поделилась директор по закупкам камней и ювелирный эксперт Sunlight Нина Сергеева в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, для романтичных локонов или мягких волн подойдут украшения с изящными деталями, например с жемчугом или кристаллами. Однако она рекомендовала учитывать объем локонов: для пышной прически лучше выбрать более скромные серьги.

Сергеева посоветовала обратить внимание на каффы, серьги-цепочки и другие объемные изделия для создания акцента. Она также предложила попробовать надеть разные серьги, например, пусет в одно ухо и длинную серьгу в другое, добавили «Известия».