Эксперт Стельбицкий: весной нужно «прожаривать» мотор для очистки от зимних загрязнений

Весной стоит уделить внимание интенсивной эксплуатации автомобиля. Это необходимо для очистки двигателя от загрязнений и отложений, накопившихся за зимний период, рассказал «Российской газете» глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Как отметил специалист, зимой мотор работает в сложных условиях: низкая температура влияет на качество сгорания топлива и испарения масла. В результате при коротких поездках и медленном прогреве в двигателе образуются отложения, ухудшающие его работу.

«Прожарка» помогает удалить влагу из мотора и выхлопной системы, очистить свечи зажигания, клапаны и камеру сгорания. Все это способствует улучшению работы двигателя, сообщил сайт «Известия».

Эксперт посоветовал проводить процедуру в сухую погоду. Сначала нужно завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах 5–10 минут, затем совершить поездку длительностью не менее 30–40 минут.

При этом лучше чередовать городской и загородный режим, а также рассмотреть возможность использования повышенных оборотов. После «прожарки» следует проверить уровень и состояние масла, а также заменить воздушные и топливные фильтры при необходимости, заключил Стрельбицкий.