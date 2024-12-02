Эксперт Старыгин назвал сомнительным план Минтранса дать имена всем автодорогам страны

Идея присваивать всем дорогам имена по аналогии с федеральными трассами является довольно спорной, главным образом, потому что непонятно, в чем будет практическая польза. Об этом «Ридусу» рассказал гендиректор «Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами» («РАДОР») Игорь Старыгин.

По его словам, есть важные федеральные трассы, которые идут через всю страну. Для них выбор имени обоснован и логичен. Эксперт привел в пример автодорогу «Восток».

Но он добавил, что есть также множество никому неизвестных трасс, в связи с чем и возникает закономерный вопрос, зачем им имя, если они никому ни о чем не говорят.