Эксперт Starwind Галкин: культиватор поможет восстановить почву после заморозков

Резкое похолодание в мае нанесло серьезный урон молодым росткам. Восстановить почву после заморозков на дачном участке поможет культиватор, сообщил директор по продукту бренда Starwind Александр Галкин в беседе с Life.

По словам эксперта, он эффективно разрыхлит уплотненную землю и насытит ее кислородом. Острые зубья культиватора облегчат доступ воды и питательных веществ к растениям. Все это создаст отличные условия для хорошего урожая.

Культиватор также можно использовать для прополки, удаляя разрастающиеся сорняки, отметил Галкин.