Эксперт «Сравни» Лоссан сообщил, что обычно банки выдают кредиты пенсионерам до 75 лет

После снижения ключевой ставки кредиты стали доступнее, в том числе и для пенсионеров. Многие российские банки предлагают кредитные программы для пожилых людей, но условия могут сильно различаться. Минимальная ставка для пенсионеров достигает 1% годовых при особых условиях, рассказал эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан в беседе с Life.ru .

По его словам, средние ставки колеблются от 14,9% до 36% и выше. Максимальные суммы и сроки зависят от конкретного банка и цели кредита.

«Большинство кредитов выдаются на срок до пяти лет, а суммы — от 30 тысяч до нескольких миллионов рублей. При этом подтверждение дохода может быть гибким, включая справки с портала „Госуслуги“», — пояснил специалист.

Он также отметил, что финансовые учреждения обычно выдают кредиты клиентам до 75 лет, однако встречаются исключения. Заемщиками способны стать как работающие, так и неработающие пенсионеры.