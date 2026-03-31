Эксперт «Сравни» Блисс призвал незамедлительно обратиться в банк в случае перевода денег мошеннику

Если аккаунт знакомого был взломан и пользователь перевел деньги по просьбе злоумышленников, необходимо незамедлительно обратиться в банк.

Блисс пояснил: «Сообщите о случившемся, опишите ситуацию и попросите заблокировать перевод или попытаться вернуть средства. Даже если деньги ушли, банк может отправить запрос в банк получателя с просьбой вернуть средства или заблокировать».

Также специалист рекомендовал написать заявление в полицию, так как только правоохранительные органы могут инициировать расследование и запросить данные о владельце счета получателя. Кроме того, стоит сообщить о взломе владельцу аккаунта, чтобы он мог обратиться в службу поддержки мессенджера или соцсети и заблокировать аккаунт.

Если мошенники успели списать средства, стоит обязательно сообщить об этом оператору — банк может инициировать спорную транзакцию, и в ряде случаев деньги удается вернуть. После этого следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.