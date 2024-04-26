Эксперт «Спортмастера» Суханов: во время пробежки в солнечный день есть риски получить тепловой удар | 360°

26 апреля 2024, 13:31
Эксперт «Спортмастера» Суханов: во время пробежки в солнечный день есть риски получить тепловой удар
В солнечную погоду возрастают риски получить тепловой удар во время пробежки. В такие дни не стоит забывать о кепке, сообщил эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Суханов в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, также слепящее солнце снижает видимость, из-за чего спортсмен может не заметить препятствие и получить травму. Поэтому лучше надевать очки с поляризационным фильтром.
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При этом погода весной переменчива. Не стоит слишком рано исключать некоторые элементы зимней одежды, включая термобелье, отметил Суханов.
Спортсмены
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