Эксперт «Спортмастер PRO» Суханов: весной лучше бегать в зимних кроссовках | 360°

Общество 26 апреля 2024, 13:34 Эксперт «Спортмастер PRO» Суханов: весной лучше бегать в зимних кроссовках

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Весной при потеплении на дорожках все равно остается слякоть, а иногда — гололед. В таких случаях бегать лучше в кроссовках для зимнего сезона, сообщил эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Суханов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, благодаря протектору такая обувь обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью, а мембранные материалы защищают от влаги. Также не стоит рано снимать зимнее термобелье, для этого температура воздуха должна подняться выше +5 градусов.

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Кроме того, во время пробежки весной не нужно отказываться от шапки, перчаток и ветровки, отметил Суханов.