Эксперт «Спортмастер PRO» Саранцев: для бега по асфальту подойдут кроссовки с мягкой амортизацией

Эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Саранцев в беседе с «Газетой.Ru» порекомендовал обратить внимание на амортизационную систему кроссовок.

Для бега по асфальту или бетону подойдут модели с максимально мягкой амортизацией, написало ИА НСН.

Пенные материалы в обуви рассчитаны на разный вес бегуна. Эту информацию можно найти в характеристиках модели или узнать у специалиста, отметил эксперт. Если мышцы стопы и голеностопа сильные, то можно выбрать нейтральную обувь. При усталости и потере тонуса лучше отдать предпочтение кроссовкам с элементами поддержки стопы.

Ранее основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова заявила, что многие люди не умеют правильно бегать.