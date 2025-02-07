Беспричинные перепады настроения, заикание, нервные тики, энурез, регулярные ночные кошмары и страх спать в одиночестве — «тревожные звонки», которые указывают на необходимость встречи ребенка со школьным психологом. Об этом рассказал руководитель проекта «Школа родителей нового поколения» Григорий Спижевой в беседе с «ФедералПресс».
Специалист отметил, что консультация будет полезна и в том случае, если у ребенка не ладятся отношения с одноклассниками.
«Даже если ребенок что-то стесняется сказать родителям, он может сказать психологу… это лучше, чем поиск решения волнующего вопроса или проблемы в интернете или у одноклассников», — цитирует Спиржевова сайт ИА НСН.
Эксперт подчеркнул важность взаимодействия родителей с психологами и педагогами, а также изучения педагогической и психологической литературы.
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