Эксперт совета при Минсельхозе Попович: россияне переходят с импортных вин на отечественное игристое

Член общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович указал на увеличение популярности отечественного игристого в России. В пользу данного напитка отказываются от импортных вин, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.
По его словам, игристое — вкусный продукт, который «с каждым днем любят все больше и больше».
«Похоже, что оно постепенно для некоторых людей замещает тихое вино», — добавил специалист.
Он также рассказал, что сейчас в стране хватает мощностей для производства алкогольных напитков, насыщенных углекислым газом. Изготовителям помогают заранее сделанные запасы.
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