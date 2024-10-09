Эксперт совета при Минсельхозе Попович: россияне переходят с импортных вин на отечественное игристое

Член общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович указал на увеличение популярности отечественного игристого в России. В пользу данного напитка отказываются от импортных вин, отметил эксперт в беседе с ИА НСН .

По его словам, игристое — вкусный продукт, который «с каждым днем любят все больше и больше».

«Похоже, что оно постепенно для некоторых людей замещает тихое вино», — добавил специалист.

Он также рассказал, что сейчас в стране хватает мощностей для производства алкогольных напитков, насыщенных углекислым газом. Изготовителям помогают заранее сделанные запасы.