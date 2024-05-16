Эксперт совета АУРЭК Ефимов: маркетплейсы не соблюдают законы, которые действуют для традиционного ретейла | 360°

Общество 16 мая 2024, 17:07 Эксперт совета АУРЭК Ефимов: маркетплейсы не соблюдают законы, которые действуют для традиционного ретейла

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В России планируют ввести законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. На сегодняшний день они не соблюдают законы, которые действуют для традиционного ретейла, рассказал председатель совета ассоциации участников рынка электронной коммерции Александр Ефимов, сообщила Общественная Служба Новостей.

По словам эксперта, сейчас на этом рынке действуют «правила Дикого запада». Так, только в одном суде Подмосковья скопилось более трех тысяч судебных процессов по одному маркетплейсу. В этой связи важно сделать так, чтобы все участники рынка соблюдали закон.

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Возможно, решить проблему помогут жесткие меры, отметил Ефимов.