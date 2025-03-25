Эксперт Соловьев усомнился в высоком спросе на боливийское вино в России

Чтобы занять свою нишу, боливийским винам придется соперничать не только с продукцией отечественного производства, но и с признанными лидерами рынка — винами из Италии, Франции и Испании. Таким мнением поделился винный эксперт Алексей Соловьев в разговоре с редакцией ИА НСН.
По словам специалиста, боливийские вина будут представлены в двух категориях: бюджетные и премиальные, обходя средний ценовой сегмент, который считается наиболее конкурентным.
Несмотря на перспективы, эксперт усомнился в высоком спросе на боливийское вино в России, так как на рынке уже существует сильная конкуренция. Хотя вина из Латинской Америки имеют свою аудиторию, завоевать значительную долю рынка будет сложно, заключил Соловьев.
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